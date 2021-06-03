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    Doğalgaz araştırma, sismik araştırma, sismik arama

    Bloomberg: Türkiye'nin Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi ilan etmesi bekleniyor

    © AA
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106031044653908-bloomberg-turkiyenin-karadenizde-yeni-bir-dogalgaz-kesfi-ilan-etmesi-bekleniyor/

    ABD basını, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz yatakları keşfettiğini, konuya dair resmi açıklamanın yakında yapılacağının beklendiğini yazdı.

    ABD merkezli Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan yeni arama kuyusu Amasra-1 kuyusundan elde edilen ilk verilerin bölgede önemli miktarda gaz bulunduğunu gösterdiğini aktardı. 

    © AA / Murat Kula
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    Geçen yıl Türk sondaj gemileri Karadeniz'deki en büyük keşif olan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmuş ve üretimin 2023 yılına kadar başlayabileceği açıklanmıştı.

    Sakarya sahasında keşfedildiği belirtilen doğalgaz miktarına ilişkin bağımsız bir denetimin bulunmadığını kaydeden Bloomberg, Türk yetkililerin keşfedilen doğalgazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediğini belirtti.

    Haberde, Amasra-1 kuyusunda keşfedildiği belirtilen doğalgaza ilişkin Enerji Bakanlığı'nın yorum yapmaktan kaçındığı kaydedilirken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında verdiği bir demeçte 'Cuma günü Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceği' sözü verdiği hatırlatıldı. Bloomberg ayrıca, Erdoğan'ın muhtemel yeni doğalgaz keşfine ilişkin söz konusu açıklamasını, 'döviz cinsinden ödenmesi gereken enerji ithalatı faturası da dahil olmak üzere, Türkiye'nin uzun süredir süregelen ekonomik zaafiyetlerinden bazılarına bir çözüm olarak sunduğunu' yazdı.

    Türkiye'nin yeni gaz keşfine yönelik çalışmaları

    Fatih sondaj gemisinin geçen yıl Zonguldak Filyos açıklarında Türkiye'nin Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfinin, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı.

    Fatih sondaj gemisi
    © AA
    Bakan Dönmez duyurdu: Fatih, yeni sondaja başladı
    Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar devam etti. Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi.

    İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.

    Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.

    Fatih sondaj gemisi
    © AA
    Fatih sondaj gemisi, yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı
    Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.

    Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.

    Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'a ziyarette bulunması, bölgedeki rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin açıklama yapması ve Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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