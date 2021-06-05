Katar Borsası İcra Direktörü: Moskova Borsası'yla imzaladığımız anlaşma, kalıcı işbirliği yürütme imkanı sunuyor

Katar Borsası İcra Direktörü Raşit bin Ali Mansur, Moskova Borsası'yla imzaladıkları anlaşmanın iki tarafa kalıcı işbirliği yürütme hakkı verdiğini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Katar Borsası ile Moskova Borsası temsilcileri, bankacılık ve hisse senedi paylaşımı alanında taraflar arasındaki işbirliğinin genişletilmesini öngören bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmayı Sputnik'e değerlendiren Mansur, "Bu belgeyi imzalamayı uzun süredir bekliyorduk, buna çok ihtiyacımız vardı. İki ülkenin borsaları arasında kalıcı işbirliği yürütülmesine imkanı sunuyor. Bu işbirliği, bankacılık alanındaki etkileşimi ve hisse senedi paylaşımını kolaylaştıracak. İşbirliğinin genişlemesi, karşılıklı ticaret hacimlerini de artıracak" ifadelerini kullandı.

Mansur, Rusya ile Katar arasındaki ticaret hacminin son iki yılda yüzde artarak 200 milyon doları üzerine çıktığını ekledi.

Söz konusu anlaşma, Rusya ile Katar'ın finans piyasaları ve ürünleri hakkında bilgi alışverişi yapılmasını, borsalar arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesini ve iki ülkenin finans altyapılarının etkileşimine yönelik yeni fırsatlar aranmasını öngörüyor.