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    Kurbanlık, dana

    Kurbanlık fiyatlarında yüzde 20 artış beklentisi

    © Fotoğraf : ntv.com.tr
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106111044711942-kurbanlik-fiyatlarinda-yuzde-20-artis-beklentisi/

    Kurban Bayramı yaklaşırken besicilerin kurbanlık hazırlıkları da başladı. TÜKETBİR Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, “Geçen sene kurbanlık vasfı tanıyan dananın canlı kilogramı 25 liraydı. Dün canlı kilogramını 30 lira olarak açıkladık. Böylece fiyatlarda yüzde 20'lık bir artış oldu” dedi.

    Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kala esnaf kurbanlıkları bitirmenin, vatandaş ise hesaplı alabilmenin hazırlıklarını yapıyor.

    Bu sene kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 20 oranında bir artış bekleniyor. Fiyat artışında en büyük nedenin ise son bir senede yüzde 100 zamlanan yem fiyatları olduğu ifade ediliyor. 

    Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları geçen yıla göre ne kadar arttı, talebi karşılayacak kadar kurbanlık var mı? Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) yetkileri ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

    Yem fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığını belirten TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, artan maliyetlere rağmen kurbanlıkların uygun olduğunu söyledi.

    Tunç, ''Geçen seneye göre kıyasladığımızda ciddi bir fiyat artışı görmüyoruz. Tabii fiyatlar çok olmamakla beraber bölge bölge de değişiyor'' dedi.

    'Piyasada büyük talep var'

    Kurban Bayramı için yeterince hayvan ve piyasa talebinin olduğunu belirten Tunç'a göre, üretici bu sene elindeki bütün kurbanlıkları satabilir.

    Tunç, ''Kurbanlık hayvanların tamamının satılacağı konusunda biz oldukça ümitliyiz. Fiyatlarımıza baktığımızda zaten düşük olduğunu görüyoruz. Piyasada ciddi anlamda bir talep var. Elimizdekilerin hepsini satarız diye düşünüyorum'' ifadesini kullandı.

    Kurbanlık hayvanlar konusunda da uyarıda bulunan Tunç, sözlerine şunları ekledi:

    ''Kurban, özel bakılan bir hayvan. İki yaşını doldurmuş olması, hastalıklı olmaması, uzuvlarının tam olması ve dış görüntüsü itibariyle de daha parlak ve canlı bir yapıya sahip olması gerekiyor.''
    Kurbanlıkta 'büyükbaş' tahmini

    Pazarda henüz aşırı bir hareketlenmenin olmadığını söyleyen, TÜKETBİR Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, yoğunluğun bayrama birkaç gün kala başladığını söyledi.

    Karabulut, daha uyguna gelmesi bakımından vatandaşların bu sene de büyükbaş alımına yöneleceğini tahmin ettiğini belirtti. 

    Geçen sene pandeminin etkisiyle çoğu vatandaşın, vakıf ve derneklere vekaleten bağış yaptıklatını söyleyen Karabulut, ''Bu durumun biraz olsun değişmesiyle, üreticiden geriye dönük hayvanların da alınacağını düşünüyorum'' dedi.

    Karabulut, ''Geçen sene kurbanlık vasfı tanıyan dananın canlı kilogramı 25 liraydı. Dün canlı kilogramını 30 lira olarak açıkladık. Böylece fiyatlarda yüzde 20'lık bir artış oldu. Bu rakamı da biz oldukça normal buluyoruz. Çünkü geçen seneye göre yem girdileri yüzde 100 zam gördü'' diye konuştu.

    Etiketler:
    büyükbaş, artış, Kurbanlık, Kurban Bayramı
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