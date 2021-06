ANT Yapı CEO'su Okay: 30 yıldır Rusya’dayız ve 10 milyon metrekareyi aşkın işler yaptık

30 yıldır Rusya'da inşaat alanında faaliyet yürüten ANT Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, "Yaklaşık 30 yıldır Rusya’dayız. 10 milyon metrekareyi aşkın işler yaptık. Türkiye’de de işlerimiz devam ediyor. Hem konut, hem ofis vesaire yatırımlarımız var" dedi.

ANT Yapı CEO'su Mehmet Okay, şirketin Rusya'daki ve diğer ülkelerdeki 30 yıllık deneyimine ve yatırımlarına ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Okay, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ANT Yapı olarak 30. Yılımızı kutluyoruz bu sene. Yaklaşık 30 yıldır Rusya’dayız. Bu süre zarfında 10 milyon metrekareyi aşkın işler yaptık. Öne çıkanları söylersek Oko Tower -354 metreyle Avrupa'nın en yüksek kuleleri, bundan sonra Soçi Olimpiyat Köyü projesi, Kapital Grubun kuleleri vardı, en sonunda bahsettiğim Domodedovo Havalimanının ikinci kısmını yaptık. Tolmachevo Havalimanını yapıyoruz şu an, Mirnıy Havalimanını yapıyoruz. Yani hem üst yapı inşaatlar konutlar, alış veriş merkezleri, ofisler, rezidanslar, villalar, hem de havalimanı işlerini yapıyoruz.

Bugün itibarıyla 10 bini aşkın çalışanımız var Rusya’da. Çoğunluğu Türk, Özbek, Kırgız arkadaşlarımız var. On bin kişilik bir kadroyla büyük bir iş yapıyoruz ağırlıkla Moskova ve St. Petersburg’ta. Bu arada orada bir takım turizm yatırımları yaptık. En son yatırım yaptığımız bir proje var Poklonnaya Projesi. Orada Soho Otel gerçekleştiriyoruz. Onun dışında Radisson Otel, Hill 8 diye bir otel, Cortex Otelini yaptık, yani birçok turizm yatırımlarını gerçekleştirdik. Ve şu an itibariyle yaklaşık 800 milyon –1 milyar dolarla ciroyla yıllık işlerimiz var, orada sürüyor."

'Türkiye'de de işlerimiz devam ediyor'

ABD, İngiltere ve Türkiye'de de şirketin büyük yatırımlar yaptığını belirten Okay, "Aynı şekilde bir de Rus işverenleriyle çok ilişkilerimiz var, onlarla beraber gerek Londra’da gerekse Amerika’da işler yapmaya başladık. Şu an itibariyle Londra’da 4-5 tane iş bitirdik, bunun içinde servis apartmanı şeklinde olanlar var, artı Miami’deki iki projemiz devam ediyor. Özetlersek şu anki kapasitemiz bu şekilde, ayrıca Türkiye’de de işlerimiz devam ediyor. Hem konut, hem ofis v.s. yatırımlarımız var. Ve en son yaptığımız Antrenman Kompleksi var Bodrum’da. Yarın açılışını yapacağımız 80 odalı Radisson Collection Oteli var içinde" dedi.

Son zamanlarda Rusya'dan Bodrum'a gerçekleşen yatırım artışından da söz eden Okay, "İstanbul’a yatırım alan arkadaşlarımız oldu İstanbul’daki projelerimizden. Bu projemizin 2.-3. etapları var, orada da Rusya’daki arkadaşlarımızla pazarlama yapacağız. Biliyorsunuz 250 bin doların üstüne vatandaşlık hakkı da oluyor, o anlamda bir ilgi var. Ama daha çok böyle turizm yatırımları anlamında - Antalya, İzmir, Alanya bölgesinde Rus vatandaşların konut aldıklarını biliyoruz, biz de onlar için yeni projeler gerçekleştireceğiz" diye ekledi.

Rus-Türk ortak projelerinin geleceğine de değinen ANT Yapı CEO'su, "Rusya’da yapıyoruz aslında, beraber bazı ortak projeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de de bekliyoruz açıkçası. Ahmet bey burada yatırım yapmayı düşünüyor, onlarla beraber bir şeyler gerçekleştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

'Turkiye turizme hazır'

Turizm sektörünün yeni sezonuna ilişkin ise Okay, "Yeni sezona iyi hazırlandık. Şöyle ki turizm sektörü çalışanlarına hemen aşı yapıldı. Artık bütün otellerde sağlık tedbirleri alındı, devlet otellere sağlık sertifikası veriyor. O şartlara uyuyorsa açabiliyorsun, yoksa açtırmıyor. Dolayısıyla hem aşı var hem güvenlik tebdirleri var hem sağlık sertifikaları var şu an Türkiye turizme hazır, her türlü tedbir almış vaziyette. 21 Haziran’da inşallah Sayın Putin karar verip turizm açacak. Biz bunu çok bekliyoruz" ifadelerini kullandı.