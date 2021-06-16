Bitcoin 40 bin doların üzerinde tutundu

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD'li milyarder, varlık yönetimi şirketi Tudor Investment Corporation kurucu ve yöneticisi Paul Tudor Jones'un 'portföy çeşitlendiricisi' diye tanımlamasının ardından yükseldiği 40 bin doların üzerinde tutundu.

İş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy Incorporated'in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklaması da birimi destekledi.

Gelişmelerin etkisiyle son 24 saat içinde 39,609.47 ve 41,295.27dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.59 düşüşle 40,310.30 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 22.27 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolar düşüşle 748 milyar dolara geriledi.