TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan: Para politikasında sıkılığa devam etmemiz gerekebilir

TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, gelişmiş ülkelerin para politikasını sıkılaştırmalarının gündeme gelebileceği bir döneme girildiğini belirterek, "Enflasyonla mücadele için bizim de para politikasında sıkılığa bir süre daha devam etmemiz gerektirebilir" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, enflasyonla mücadele için para politikasında sıkılığa bir süre daha devam edilmesinin gerekebileceğini söyledi.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi’nde konuşan Özilhan, Türkiye'nin pandemi karşısında izlenen parasal genişleme ve kredi genişlemesi sayesinde 2020'de ve bu senenin ilk çeyreğinde iyi bir büyüme performansı gösterdiğini ama bu büyümenin istihdam yaratmadığını ifade etti.

Özilhan, "Gelişmiş ülkeler pandemiyle mücadele için büyük mali ve parasal kaynakları seferber edebildi, aşılamanın sağladığı başarının da etkisiyle çok hızlı büyüme sürecine girdiler; ancak Türkiye bu olumlu süreçte şimdilik negatif ayrışmaya başladı" ifadesini kullandı.

‘İş dünyası yüksek enflasyon ve faizden dertli’

İş dünyasının yüksek enflasyon, TL'nin eriyen değeri ve tüm bunların sonucu olan yüksek faizlerden dertli olduğunu ifade eden Özilhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğe dönük yapılan hesaplar tutmuyor, yüklü kredi borçlarının geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor.

geri ödenme zorlukları iş insanlarını düşündürüyor. Para politikası enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda öngörülebilir biçimde uygulanabilmiş olsaydı TL'nin değerini korumak, enflasyonu ve faiz oranlarını daha düşük tutmak mümkün olabilirdi.

daha düşük tutmak mümkün olabilirdi. Enflasyonla mücadelede işimiz kolay değil; TL'nin değeri ve enflasyon küresel gelişmelerden etkileniyor, dünyada hammadde ve lojistik maliyetleri artıyor ve enflasyonist işaretler görülüyor.

ve enflasyon küresel gelişmelerden etkileniyor, dünyada hammadde ve lojistik maliyetleri artıyor ve görülüyor. Enflasyonun seyrine bağlı olarak gelişmiş ülkelerin para politikasını sıkılaştırmalarının gündeme gelebileceği bir döneme giriyoruz, bu da enflasyonla mücadele için bizim de para politikasında sıkılığa bir süre daha devam etmemizi gerektirebilir.

Yüksek dolaylı vergiler de hayat pahalılığına sebep oluyor; ağır vergiler vatandaşı eziyor, fakirleşmesine sebep oluyor.”

‘Dış politika TL'nin değerini etkiliyor’

Dış politikadaki gelişmelerin fon girişini ve dolayısıyla TL'nin değerini etkilediğini vurgulayan Özilhan, "Dış politikamızın uzun vadeli ve istikrarlı bir çizgiye oturması ve liberal küresel sistem yönünde seyretmesi risk primini düşürerek faiz-kur kapanına düşmemizi engelleyebilir; bu sayede TL'nin değerinde önümüzdeki aylarda yükselme ve enflasyonda bir miktar gevşeme umudumuz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özilhan, hukuk devleti anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmayacak, karanlık ilişkiler ağının mevcudiyetine ilişkin iddiaların herkesi kaygılandırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu iddialar, yolsuzluklar, suç örgütleri, siyasi etik, medya etiği, iş etiği gibi başlıkların kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmasına yol açıyor; kamuoyu nezdinde dile gelen bu şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Temiz toplum, temiz siyaset için her türlü mücadelenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız; mevcut tartışmaların hukuk devleti ve demokratikleşme sürecinin gelişmesine hizmet etmesi en büyük temennimiz."