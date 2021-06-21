Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı

Döviz kurlarında geçen hafta yaşanan yükselişler yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ediyor. Dolar/TL 8.71-8.72 seviyelerine gelirken, euro/TL 10.41 seviyesinde.

Geçen haftanın tamamında yükselen dolar/TL, adım adım tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Üst üste 6. gününde de yükselen dolar/TL, bu sabah 8.77-8.78 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL 10.41'in üzerinde işlem görüyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar Fed'in geçen hafta sürpriz bir şekilde faizleri yükselteceğini ve tahvil alım programını beklenenden daha önce sonlandıracağı sinyalini vermesinin ardından benzer para birimleri karşısında son ayların zirvesine yakın seyretti.

Dolar endeksi geçen hafta yüzde 2'ye yakın yükselerek Mart 2020'den bu yana en yüksek haftalık artışını kaydettikten sonra bugün 92.232 seviyesinde. Euro, cuma günü 1.1847 dolar ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1872 dolar seviyesinden işlem gördü.