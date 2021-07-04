Varank: Öncü göstergeler 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öncü göstergeler Türkiye'de 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliği'nce müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışında konuştu.

Salgın sürecinin hafiflemesiyle son bir aydır yoğun bir şekilde proje açılışları yapıldığını, temeller atıldığını anımsatan Varank, "Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla sanayi, teknoloji, enerji, eğitim, sağlık ve turizm konularında birbirinden önemli projeleri şehirlerimize kazandırdık. Bilmenizi isterim ki gittiğimiz yerlerde gördüğümüz teveccüh bizi halkımıza hizmet konusunda büyük bir coşku ve heyecana sevk ediyor" dedi.

Varank, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin, tarihiyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle çok kıymetli olduğunu belirtti. Tarihin seyrini değiştiren İstanbul’un fethinin planlarının Edirne'den yapıldığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Osmanlı mimarisine dair pek çok yenilik ve ilklerin uygulandığı Edirne, dünya medeniyet tarihine eşsiz eserler armağan etti. Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki zarif köprülere, Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’ne ev sahipliği yapan Edirne medeniyetlerin kesişme noktası. Külliyeleri, camileri, bedesten ve kapalı çarşıları ile bir bilim, kültür ve sanat merkezi. Bu sebeple şehrimizdeki tarihi ve kültürel değerler her yıl artan oranda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Öyle ki İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla müze ziyaretçisi Edirne’de. Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi de Edirne’mizin bu potansiyelini daha da üst noktalara taşıyacak. Edirne kent kültürü konusunda son derece önemli işlere imza atmış Necmi İğe’den adını alan bu güzide yapı, bizlere 17. yüzyıl sonlarından miras. Bu yapı, kentin mimari ve tarihsel dokusunu gösteren en eski örnek konumunda."

Varank, binanın mülkiyetinin 2012 yılında Trakya Kalkınma Ajansı'na geçtiğini ve büyük oranda yıkık olan binayı restorasyondan geçirerek turizmin katkısına sunduklarını ifade etti.

Müze içerisinde geçmişten bugüne yöre insanlarının kültür, inanç ve sosyal yaşam biçimini ortaya koyan yüzlerce eser sergilendiğini belirten Varank, "Geleneksel yaşama ait birçok etnografik örneğin bulunduğu müzemiz adeta geçmişi bugüne getiriyor. Ayrıca bu eser, Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen diğer tarihi yapıların yaşatılması çabalarına da örnek olacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak adına başlattığımız restorasyon çalışmalarımız ile bir yandan eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktaracağız. Diğer yandan da illerimizin turizm gelirlerini artırarak yeni istihdam olanaklarını ortaya çıkaracağız" dedi.

'Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları'

Kovid-19 salgının tüm dünyadaki ekonomik sistemi alt üst ettiğini ifade eden Bakan Varank, şunları söyledi:

"Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021’in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor. İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi. Büyümenin, sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Bakınız haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19,8 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40‘lık bir artış ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatları olarak kayıtlara geçti. "

Teknolojili ürün ihracatında artış

Sevindirici olan bir diğer hususun da yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artış olduğuna işaret eden Bakan Varank, "Mayıs ayında bu iki ürün grubunda yüzde 60’lara varan bir artış yaşandı ki bu durum sağlıklı ve katma değerli bir ekonomik toparlanmanın göstergesi. Tabii ülkemizin bu başarılı performansında her bir ilimizin çok önemli rolü ve katkısı bulunuyor. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikalarımızda biz, illerimizi ve bölgelerimizi ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz" diye konuştu.

'Şehirler güçlü olduğunda ülke ekonomisi güçlü olur' diyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edirne’miz de tarım, turizm ve sanayi alanlarında çok yüksek bir potansiyele sahip. Ülkemiz ekonomisine azami seviyede katkıyı sunuyor. 2004 yılından bu yana büyüyen ilimizin ekonomisi 2019 yılında 18,2 milyar liralık bir milli gelire ulaştı. Bu dönemde sanayinin il ekonomisindeki payının arttığını ama tarımın da hala çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Türkiye çeltik üretiminin neredeyse yarısını Edirne tek başına karşılıyor. Bunun yanında ayçiçeği üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor. Bu durum ilimizin tarım ve tarıma dayalı sanayide öncü roller üstlenmesini sağlıyor. Bir sınır ili olan Edirne’mizin tekstil sektöründe de önemli bir potansiyeli var. Konumu dolayısıyla Balkan ülkelerine gıda ve tekstil sektörlerinde yoğun bir ihracatının olduğunu görebiliyorsunuz. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilinirliğe sahip hazır giyim ve konfeksiyon markaları ilimizde faaliyet gösteriyor."