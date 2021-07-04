Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 5 Temmuz'da yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi.