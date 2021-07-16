Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. Banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına bu sabah saatlerinden beri giriş yapılamıyor. Uygulamaya girmek isteyen banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de böyle bir sorun yaşanmıştı. Yetkililer arıza ile ilgili bilgi vermezken, herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişlerdi.