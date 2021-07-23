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    Bakan Kurum açıkladı: 3 yılda 32 kiralık araca 1 milyon 344 bin lira verildi

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202107231045032488-bakan-kurum-acikladi-3-yilda-32-kiralik-araca-1-milyon-344-bin-lira-verildi/

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığa bağlı kurumlarda hizmet alım yolu ile son 3 yılda kiralanan 32 aracın maliyetinin 1 milyon 344 bin 612 TL olduğunu açıkladı.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018- 2021 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kuruluşların mevcut makam araçları sayısıyla yıllık akaryakıt ve bakım masraflarına yönelik Bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

    Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Tanrıkulu’nun soru önergesini cevaplandıran Bakan Kurum, bakanlığın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 2019 yılında 10 adet, 2020 yılında 10 adet, 2021 yılında ise 12 adet hizmet aracı kiralandığını söyledi.

    Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan resmi hizmet araçlarının giderlerini de açıklayan Kurum, akaryakıt giderlerinin 395 bin 366 TL olduğuna dikkat çekerken, kiralık hizmet araçları bakım masraflarının firma tarafından karşılandığını vurguladı.

    'Genel müdürlük dışından kimseye makam aracı tahsis edilmiyor'

    Bakan Kurum, Tanrıkulu’nun, "Makam araçları kurum dışındaki kişilere tahsis ediliyor mu?" sorusuna önergede, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce kiralanan araçlar, Genel Müdürlüğün hizmetlerinde hizmet aracı olarak kullanılmaktadır, kurum çalışanları dışında herhangi bir kişiye tahsis edilmemektedir. Genel Müdürlük dışında makam aracı tahsis edilen kişiler olmadığından, herhangi bir maliyet söz konusu değildir" cevabını verdi.

    'Son 3 yılda 32 aracın maliyeti 1 milyonun üstünde'

    Önergeye verilen yanıtta bakanlığa bağlı kurumlarda hizmet alım yolu ile kiralanan makam aracı sayısı ile yıllık masrafları da açıklandı. Tanrıkulu’nun sorusu üzerine son 3 yılın araç kiralama ücretlerini açıklayan Kurum, “2019 yılında hizmet alım yolu ile kiralanan 10 aracın yıllık ücreti 410 bin 172 TL, 2020 yılı için kiralanan 10 aracın yıllık ücreti 362 bin 280 TL, 2021 yılı kiralanan 10 adet aracın ise yıllık ücreti 466 bin 560 TL'dir. Ayrıca 2021 yılı için 2 adet minibüs kiralanmış olup yıllık ödenen ücret 105 bin 600 TL'dir" ifadelerine yer verdi. 

    Böylece hizmet alım yolu ile son 3 yılda kiralanan 32 aracın maliyeti 1 milyon 344 bin 612 TL olarak kayıtlara geçti.

    TOKİ bünyesinde tek makam aracı

    Bakan Murat Kurum, bakanlık bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndaki (TOKİ) mevcut makam aracı sayısını ve giderlerini de soru önergesinde yanıtladı. TOKİ'ye ait 1 adet makam aracı bulunduğunu belirten Kurum, makam aracının 2018 yılından bugüne kadar gerçekleşen yakıt masrafının 30 bin 597 TL olduğunu kaydetti. Yine makam aracının 2018 -2021 yılları arasındaki onarım bedelinin de bilgisini veren Kurum, miktarın 10 bin 383 TL olduğunu açıkladı.

    'Açık artırma usulü ile 13 Renault araç kiralandı'

    Bakan Kurum, TOKİ bünyesinde hizmet alım yöntemiyle makam aracı kiralanmadığını, idari hizmetler için açık ihale yöntemiyle 13 adet 2018 model Renault Meganın 10 Nisan 2019 itibariyle kiralandığını aktardı. Kiralık araçların bakım onarım masraflarının ihale sözleşmesi gereği kiralama firmasına ait olduğuna vurgu yapan Kurum, kiralanan bu araçların idari hizmetlerinde kullanılmakta olup şahıslara tahsis edilmediğine dikkat çekti.

    Etiketler:
    israf, Araç, kiralama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum
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