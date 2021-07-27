IMF, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkati çekti.

Bloomberg'in haberine göre raporda, ekonomik beklentilerin nisan ayından bu yana ülkeler arasında daha da farklılaştığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimin küresel toparlanmayı iki bloğa ayırdığına işaret edilen raporda, salgın devam ettiği sürece vaka sayısının çok düşük olduğu ülkelerde bile toparlanmanın garanti edilemediği aktarıldı.

IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5.8'e düşürdü, önceki yüzde 6'idi. 2022 büyüme beklentisini yüzde 3.3'e düşürdü, önceki yüzde 3.5'idi.