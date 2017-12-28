Ekonomide 2017 geride kalırken, 2018 için ne bekleniyor?

Enver Erkan'a göre 2017 yıl sonu büyümesi yüzde 6 bandında gerçekleşecek. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) etkisinin azalması ve 2017'deki sektörel teşvik ve destek paketlerinin etkisinin sona ermesiyle 2018'de ise büyüme performasının yavaşlayacağını öngören Erkan, işsizlik oranı ve enflasyonun da çift hanelerde olacağı görüşünde.

Emin Sansar Zeybekci: Türkiye son çeyrekte dünyada büyümede bir numara oldu

2017'ye veda ediyoruz.

Bu yıl özellikle ekonomik açıdan, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından toparlanma, kayıpları telafi ve ekonomide normalleşme yılı olması sebebiyle önemli bir dönüm noktasıydı.

2017, ekonomide canlanma ve güvenin yeniden inşaası için yeni düzenlemeler ve bir dizi teşvik paketinin devreye girmesinin yanı sıra yeni işbirliklerinin kurulduğu, yeni projelerin startının verildiği bir yıl oldu.

Türkiye ekonomisi, büyüme performansı ile 2017'ye damgasını vurdu. İlk çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 büyüyen Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1'lik büyüme rakamını yakaladı. İşsizlik, istihdam seferberliği ve teşviklerin de etkisi ile yüzde 10.6'ya geriledi.

Bu poziftifliklerin yanı sıra enflasyon yüzde 13'e ulaştı. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dolar/TL ve Euro/TL rekor üzerine rekor kırdı.

Öte yandan Borsa İstanbul'da 100 bin puanın üzerinde rekor seviyelere görüldü. Gram altın, yatırımcısına yine yüksek getiri sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikasını sürdürürken, gözler ABD Merkez Bankası'ndaydı.

Peki 2017'de 2018'de Türkiye ve dünya ekonomisinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağız?

Hem Türkiye hem küresel anlamda ekonomik riskler neler?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, 2017'de Türkiye'nin ekonomi gündemini ana başlıklarla değerlendirdi. Erkan, 2018 yılı beklentilerini ve öngörülerini de paylaştı.

RS FM'e konuk olan Enver Erkan'ın 'Ekonomi Raporu'na yaptığı 2017 ve 2018 değerlendirmesini yukarıda yer alan program kaydı aracılığıyla dinleyebilirsiniz.