‘Deprem sigortası, afet sonrası mali yükü azaltıyor’

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Berrin Dinç, zorunlu deprem sigortası DASK'ın nasıl bir teminat olduğunu anlattı. DASK'ı ‘sosyal bir sorumluluk’ olarak niteleyen Dinç, maalesef Türkiye'de şu anda bütün konutların zorunlu deprem sigortası olmadığını kaydetti.

İstanbul'da Silivri açıklarında art arda meydana gelen 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler uzun süredir korkulan büyük İstanbul depremine ilişkin endişeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kentsel dönüşüm konusunda hükümet önüne bir hedef koyarken, uzmanlar bina ve zemin güvenliği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Dünyanın en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu fay hattında Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul ve civarında yaşanabilecek olası bir depremde verilebilecek maddi ve manevi kayıplar oldukça korkutucu.

1999'da bu fay üzerinde meydana gelen 17 Ağustos Kocaeli ve 12 Kasım Düzce depremlerinde kentlerdeki yapıların yüzde 25’inden fazlası hasar görmüş ve 20 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelmişti.

İşte bu gerçekten yola çıkarak zorunlu deprem sigortası ve konut sigortalarının önemini görmezden gelmek mümkün değil. Peki, zorunlu deprem sigortası DASK'ın kapsamı nedir? Teminat dışında kalan durumlar var mı? Sigorta prim ödemesi ne kadar? Bu soruların yanıtını İstanbul Sigorta Acentelerı Derneği Başkanı Berrin Dinç, RS FM'de verdi.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DASK, NEDEN ÖNEMLİ?

Berrin Dinç'in tanımlamasıyla DASK, yaşadığımız binada depremin meydana getirdiği maddi hasarların karşılanmasına yönelik bir teminat sistemi.

"Aslında sosyal bir sorumluluk" nitelemesini yapan Dinç, zorunlu deprem sigortasının devletin, özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından kaynaklanan mali yükünün azaltılması adına da çok önemli bir teminat olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de sigorta yaptırma oranlarının çok az olduğuna vurgu yapan ve bu konuda bilinçlendirmenin önemine işaret eden İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Berrin Dinç'e göre toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunması adına da DASK büyük önem taşıyor.

© DHA / Kandilli Rasathanesi: Beklenen depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama git gide sona yaklaşıyoruz

Sigorta uzmanı Berrin Dinç'in verdiği bilgiye göre DASK, deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılıyor.

Hatta binanın tamamen ya da kısmi olarak zarar görmesini de teminat altına alıyor.

Prim belirlenirken önemli olan ise binanın bulunduğu şehir, ilçe ve kaç metrekare olduğu. Yani bedel evin metrekaresine göre değişiyor. Örneğin İstanbul Üsküdar'da 130 metrekare bir ev için sadece 306 TL yıllık prim ödemesi yapılıyor. Böylece deprem sonucu meydana gelen hasar karşılanmış oluyor.

TÜRKİYE'DE HER KONUTUN DEPREM SİGORTASI VAR MI?

İstanbul Sigorta Acentelerı Derneği Başkanı Berrin Dinç'in dikkat çektiği bir konu ise sigortanın 'zorunlu' olmasına karşın Türkiye'de şu anda bütün konutların zorunlu deprem sigortası olduğunu söylenememesi.

Dinç, "Adı üstünde zorunlu, ama bunu ya tapuda satış yaparken ya da elektrik-su vb. bağlatırken anlıyoruz ve o aşamada önem arz ediyor. Ama maalesef Türkiye'de şu anda bütün konutların zorunlu deprem sigortası yok. İlk yıldan sonra DASK'ı yenileyip yenilememek ev-iş yeri sahibinin isteğine bağlı" dedi.

KONUT SİGORTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Deprem sonucu oluşan hasarlara ilişkin maddi kayıplar zorunlu deprem sigortasıyla karşılanırken, ev içindeki eşyalarda vb. oluşabilecek kayıp ve hasarlar için de tamamlayıcı konut sigortaları öneriliyor.

Sigorta uzmanı Berrin Dinç, zorunlu deprem sigortası DASK'ı tamamlayıcı konut sigortasına ilişkin de bilgi paylaştı.

Dinç, " Evinizdeki depremden ya da herhangi bir şeyden kaynaklanan, eşyanızın hasarı ya da üst komşunun vermiş olduğu bir hasar, hırsızlık ve dolu gibi teminatları karşılamak için de ev sigortasını tavsiye ediyoruz. Gerçekten sigorta yaptırmak daha kolay, asıl deprem vb. olumsuzluklar başa gelince uğraşmak daha zor. O yüzden de sigortanın önemini fark etmemiz gerekiyor" diye konuştu.