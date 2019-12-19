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    Ekonomi raporu

    '2020'de enflasyonla mücadele, para ve mali politika dengesi ile jeopolitik riskler belirleyici olacak'

    Ekonomi Raporu
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/201912191040881119-2020de-enflasyonla-mucadele-para-ve-mali-politika-dengesi-ile-jeopolitik-riskler-belirleyici-olacak/

    2020 beklentilerini değerlendiren Ekonomist Enver Erkan'a göre jeopolitik riskler, enflasyonla mücadele, enflasyon-faiz ve para politikası-mali politika dengesi ekonomide ana hikayeyi oluşturacak. Erkan, gelecek yıl enflasyon ile para ve mali politika dengesinin sağlanabilmesi açısından bir test yılı olacağı görüşünde.

    2019'u geride bırakmaya hazırlanırken, ekonomideki tablo herkesin yakın takibinde. Ekonomik açıdan zorlu geçen bir 2018'in ardından Türkiye bu yıl daha iyi bir hikaye yazabilmek için çabaladı. İlk çeyrekte ana gündem yerel seçimler olsa da ekonomiye ilişkin başlıklar da gündemi meşgul etmeye devam etti.

    Peki, 2019 toparlanma ya da dengelenme yılı mıydı? Yeni yılda Türkiye ekonomisini bekleyen riskler ya da belirsizlikler neler? Düşük enflasyon, yüksek büyüme ve düşük faiz hedefleri beklentileri karşılanacak mı?

    Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, 2019'u ve Türkiye ekonomisi için 2020'ye ilişkin beklentileri RS FM'de değerlendirdi.

    ‘2019'da dipten döndük ama hala masada duran riskler var’

    2018'in üçüncü çeyreğindeki zor günleri anımsatan Enver Erkan'a göre 2019'a çok önemli bir finansal türbülansın etkisini hafifletmeye çalışan bir modda başladık.

    "Yılın ilk yarısı yüksek enflasyon, düşük büyüme, yüksek faiz ortamı ve ekonomin ciddi durgunluk geçirdiği döneme işaret ediyor" diyen Erkan, yıl içinde belli anlamda bir dipten dönüşün yaşandığını ancak bunun daha çok 'U' şeklinde bir toparlanmaya doğru dönüştüğü görüşünde:

    "Çok hızlı bir iyileşmeden söz etmek mümkün değil. Belli oranda dengelenme var, 2018'in üçüncü çeyreğindeki kadar kötü bir durumda değiliz ama tabii piyasalar açısından masada duran risklerimiz var."

    ‘2020, enflasyon ve para-mali politika dengesi için test yılı olacak’

    Peki, 2020'de ekonomide ana hikayeyi oluşturacak etmenler neler olacak?

    Ekonomist Enver Erkan'a göre gelecek yıl enflasyon ve para politikası-mali politika dengesinin sağlanabilmesi açısından bir test yılı olacak.

    Hükümetin yüzde 5'lik büyüme ve yüzde 8'lerdeki enflasyon hedeflerini hatırlatan Erkan, "Bu ikisinin aynı anda başarılması merak konusu. Yani o para politikası-mali politika dengesi nasıl sağlanacak bu konu çok önemli. Merkez Bankası ekonomiyi normalleştirme adına çok yüksek oranlarda faiz indirimleri yaptı. Enflasyon ile faiz arasındaki marj iyice daralmış durumda. Dolayısıyla para politikası tarafında da nasıl bir duruş içerisinde olacağımız çok önemli. 2020 para politikası için de bir test yılı olacaktır" diye konuştu.

    ‘Jeopolitik riskler ve dolar kuru da dikkat edilecek unsurlar olacak'

    Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, Türkiye ekonomisinde jeopolitik risklerin etkilerine de dikkat çekti.

    2019'un çok önemli bir kısmının ABD ile ilişkilerde gerilme riskinin aktif olduğu bir süreçte geçtiğini hatırlatan Enver Erkan, şu anda da oldukça hassas bir durumda olan ilişkiyi işaret ederek, "Jeopolitik risklerin de elbette piyasadaki stabilite, risk primi gibi unsurlar üzerine etkilerini izlememiz söz konusu olabilir" dedi.

    Ekonomideki hemen hemen bütün mali unsurları oluşturduğu için Dolar kuruna da dikkat edilecek bir yıl olacağına vurgu yapan Erkan, "Bu başlıklar bizim yine ana hikayemizi oluşturacak. 2020 yılında jeopolitik riskleri, enflasyonla mücadeleyi ve enflasyon-faiz, para politikası-mali politika dengesini izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. 2020'de enflasyonla mücadele, para ve mali politika dengesi ile jeopolitik riskler belirleyici olacak.

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    Etiketler:
    Para, Denge, Mali, Enflasyon, Ekonomi, 2020
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