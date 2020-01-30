Kayıt
14:40 31 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Ekonomi raporu

    Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiler?

    Ekonomi Raporu
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi_raporu/202001301041296800-koronavirus-dunya-ekonomisini-nasil-etkiler/

    Çin'deki virüs salgınının ekonomik yansımalarını değerlendiren Enver Erkan'a göre bu olaya dünyanın kayıtsız kalması mümkün değil. Ülkede tüketim alışkanlıkları ve yatırım politikalarının değişebileceğinin altını çizen Erkan, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel ekonominin yavaşlaması anlamına geldiğini söyledi.

    Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Aralık ayı ortalarından bugüne kadar 213 kişi yaşamını yitirdi. Virüs, yaklaşık 10 bin kişiye bulaştı. 80 binin üzerinde kişi de müşahede altında. Hubey eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında. Ölü sayısının artması ve koronavirüsün 23 ülkeye ulaşmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü, ‘uluslararası acil durum’ ilan etti.

    Çin’deki ölümcül virüsün ekonomik etkileri de baş göstermeye başladı. Önde gelen küresel şirketler Çin'deki üretimlerini askıya aldı, ofislerini kapattı ya da şube sayısını azaltma yoluna gitti. Uluslararası kuruluşlar, Çin'deki virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS benzeri ekonomik sonuçları olabileceğini belirtiyor.

    Ekonomist Enver Erkan, virüs salgınına ilişkin tablonun ağırlaşması durumunda bunun Çin ekonomisine ve Çin'le ticari ilişkileri olan ülkeler için olası etkilerini RS FM'de değerlendirdi.

    Wilbur Ross Davos'tayken
    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    Trump'ın Ticaret Bakanı, Çin'de dizginlenemez şekilde can alan salgın için 'ABD ekonomisine yarayacak' dedi
    ‘Dünya bu konuya kayıtsız kalamaz, Çin yavaşlarsa dünya yavaşlar’

    Enver Erkan'a göre yeni virüs salgını dünyanın kendini soyutlayabileceği bir problem değil.

    Rakamların gün geçtikçe artığına dikkati çeken Erkan, bunun en başta Çin ekonomisine olumsuz yansıması olacağını söyledi.

    Enver Erkan'ın aktardığına göre aralık ayından bu yana yaşanan virüs tehdidi Çin'in ilk çeyrek büyümesini bir puandan fazla aşağı çekecek, yüzde 5'in altında bir büyüme gerçekleşecek.

    Çin ile ticari ilişkisi olmayan ülke bulunmadığının altını çizen Ekonomist Erkan, "Dolayısıyla Çin yavaşladığı zaman dünya yavaşlıyor, küresel ekonomik büyüme aşağıya doğru çekiliyor. Çin'de olan bu olaya dünyanın kayıtsız kalması mümkün değil" diye konuştu.

    ‘Çin'deki üretim faaliyetleri uzun süre askıya alınabilir’

    Ekonomist Enver Erkan, yeni virüs nedeniyle sadece Vuhan ve çevresinde değil Çin'in Şanghay ve Pekin gibi büyük merkezlerinde de ekonomik faaliyetlerin yavaşladığına dikkati çekti.

    Tüketim alışkanlıklarından, şirketlerin yatırım eğilimlerine kadar birçok değişim yaşanacağını belirten Erkan, birçok küresel şirketin Çin'de üretim merkezleri olduğunu ve bazılarının üretim faaliyetlerini geçici süreyle durdurduğunu anımsattı.

    Bu iş kontrol altına alınmadığı sürece üretim faaliyetlerinin uzun süre yürütülemeyeceğinin altını çizen Ekonomist, "Ne kadar uzun süreceğine bağlı olarak bunun bilançolara etkisi de aynı şekilde aratacak. Çin'de önemli bir istihdam kaybına neden olacak" dedi.

    ‘Salgının büyümesi, ticareti ve turizmi baltalar’

    Çin'in Vuhan şehrinin önemli bir lojistik, ticari faaliyet ve otomotiv üretimi konusunda bir hub olduğunu anımsatan Enver Erkan, salgın tehdidinin büyümesinin Çin'le yapılan ithalat-ihracatın yani ticari ilişkilerin yavaşlaması anlamına geleceğini söyledi:

    "Çin ile iş yapan, mal alıp mal satan şirketler bu yatırım ve faaliyetlerini gözden geçirmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bu, sadece Çin ekonomisine değil küresel ekonomiye de yansımaları olacak bir belirsizlik. Ayrıca turizmi de baltalayacak bir gelişme. Bu durum bazı ülkelerin turizm faaliyetlerini yavaşlatacak ve turizm gelirlerini azaltacaktır."
    ‘Yatırımcı güvenli varlığa yöneldi’

    Çin'den kaynaklı bu belirsizlik durumunda yatırımcının güvenli varlığa yöneldiğini belirten Ekonomist Erkan, piyasadaki oynaklığın arttığına vurgu yaptı.

    Virüsle ilgili daha kötümser bir senaryoda yatırımcı ve piyasa tablosuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Erkan, "Yatırımcının normalde riskli olarak değerlendirdiği bütün ana varlık sınıfları değer kaybeder ve güvenli varlıklar ön plana çıkar, altın gibi emtialar. Petrol fiyatları aşağı doğru gelir. Küresel talep bundan olumsuz etkilenir. Belki OPEC ve partner ülkelerin bu durumu dengelemek adına ek aksiyon alması gerekebilir. Benzer şekilde gelişen ülke varlıkları da bu konuda risk altında. Tabii dolar, diğer paralara göre güçlü konumda olacaktır" şeklinde konuştu.

    İlgili konular:

    Honda ve Toyota, Çin'deki üretimlerini durdurdu
    Etiketler:
    Tüketim, Ekonomi, Enver Erkan, Çin, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gelecek yıl inşa edilip 2031 yılında kullanıma geçirilmesi planlanan Amerikan Columbia sınıfı denizaltının resmi.
    National Interest’e göre dünyayı yarım saatte yok edebilecek denizaltılar
    Karikatür
    Facebook'tan diğer sitelerin hakkınızda toplayıp sosyal medyaya devrettiği verileri inceleme-silme düğmesi
    İnfografik
    Nazi Almanyası'nın en büyük ölüm kampları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet