Patara yılı: Türkiye sadece deniz-güneş-kum değil kültürel miraslarla da cezbedici

Erdoğan'ın 2020'yi 'Patara yılı' ilan etmesiyle ilgili AKTOB Başkanı Yağcı, Türkiye'nin bir tarih ve kültür destinasyonu olduğunun anlatılmasının önemine vurgu yaparken, Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu ise geçen yıl Patara antik kentini 200 bin kişinin ziyaret ettiğini bu yıl ise bu rakamın 600 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Antalya'daki Patara Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılının turizm teması olarak seçildi. İnsan yaşamına dair 6 bin yıl öncesine ait izler bulunan ve Likya'nın en önemli şehirlerinden biri olan Patara antik kenti, deniz kaplumbağası caretta carettaların yumurtlama alanı olan kumsalları ile de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Patara yılı' kapsamında bölgenin hem yerli turiste hem de yabancı turiste tanıtımına ağırlık verilecek.

Turizm sektörü temsilcileri, antik kent Patara'nın 2020'nin turizm teması seçilmesinin önemi ve bölgeye katkılarını RS FM'de değerlendirdiler.

‘Tarihi mirasımız Patara'nın tanıtılması Antalya için de önemli bir olgu’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, temalı yıl ilan edilmesindeki amacın Türkiye'deki tarihi ve doğal güzelliklerin hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtılması olduğunu belirtti.

Türkiye'nin sadece deniz-güneş-kum üçgeninden oluşan bir turizm destinasyonu olmadığına vurgu yapan Yağcı, çok fazla sayıda tarihi ve kültürel değerleri olduğunun anlatılmak istendiğini söyledi.

2019'un Göbeklitepe yılı olduğunu anımsatan Erkan Yağcı, "Göbeklitepe gerçekten dünya tarihinin yeniden yorumlanmasına neden oldu. Çok sayıda tarihi mirasımız var, Patara da bunlardan biri. Tanıtılması, kent için de son derece önemli bir olgu" diye konuştu.

Antalya'nın 2020 turist hedefini de aktaran AKTOB Başkanı, geçen yılı yüzde 17 büyüme ve yaklaşık 16 milyon turistle kapatan kentte, bu yıl da çift haneli bir büyüme öngördüklerini söyledi.

‘Bu yıl Patara'nın ziyaretçi sayısı 600 bine ulaşır’

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu ise her yıl bir turizm bölgesi/ören yerinin seçilerek tanıtılmasının muhteşem bir uygulama olduğuna vurgu yaparak, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Bu kapsamda 2018'de Truva, 2019'da Göbeklitepe yılı olduğunu anımsatan Polatoğlu, bölgeye sapladığı katkıları istatistiklerle ortaya koydu:

"İstatistiklere baktığımızda 2018'de Truva yılında bölgeye gelen turist sayısı yüzde 600 artmış. 2019'da Göbeklitepe'yi ise 400 bin kişi ziyaret etti. Çevresinde, dördü çok yakın olmak üzere altı şehir var. O şehirlerde de müthiş bir hareketlilik oldu, konaklama sayıları arttı. Şu anda nisan ayı için bile turlarımız yüzde yüz dolu."

Cem Polatoğlu, 2020'nin turizm teması olarak belirlenen Patara antik kentini ise geçen yıl 200 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu yıl bu rakamın 600 binlere çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

Öncelik ağrı, Kapadokya ya da Van’daki tarihi miraslara verilebilir miydi?

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizm alanındaki bu uygulamaya desteğini yinelerken 'Patara doğru bir seçim miydi?' sorusunu da sordu.

Patara'nın da önemi bir kültürel değer olduğunu ifade eden Polatoğlu'na göre şu dönemde önceliğin Ağrı'nın gözdesi İshak Paşa Sarayı, Kapadokya ya da Kars'ta bulunan Ani Harabeleri'ne verilebileceğini söyledi.

Patara'nın mevcutta Antalya-Kaş bölgesine gelen turisti ağırlayan ve geçen yıl yaz döneminde yüzde 100 doluluklara ulaşan bir yer olduğuna vurgu yapan Cem Polatoğlu, "Şimdi, oraya gelen turisti belki otelinden çıkartmak için elimizde bir öğemiz daha olacak. Ancak İshak Paşa Sarayı'nı hatta yüzde 90 kayıplar yaşayan Kapadokya'yı, Van'ı, Ani Harabeleri'nin daha ön plana alırdım. Bir bölgemizi, bir şehrimizi daha konaklamalı hale getirerek ayağa kaldırmak için bunu yapardım. O bölgelerin de turist açısından zenginleşmesi gerektiğini ve ülkenin tanıtımı için çok daha öncelikli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Cem Polatoğlu, yetkililere bir de çağrıda bulundu. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü, önümüzdeki yıl turizm teması olarak belirlenecek değerin belirlenmesinde seyahat acentelerine de söz hakkı verilmesini istedi.

Polatoğlu, "Bir sonraki sefere seçim yapılırken belki seyahat acentelerine de açarlar online olarak. Bizler de seçimimizi birkaç bölge için yaparız. Çünkü hedeflerimiz aynı olmakla beraber hedef sonuçlarımız aynı olmayabiliyor" dedi.