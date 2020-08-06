Altın fiyatları ve kurdaki ralli nasıl durdurulacak?

Özlem Derici Şengül, altındaki rallinin 'bol likidite, yüksek jeopolitik riskler ve pandemide ikinci dalga endişesi' olarak sıraladığı risklerde hafifleme görülmesi halinde yavaşlayabileceğini söyledi. Şengül, döviz tarafındaki rekor seviyelerin devamının ise ekstra enflasyon yaratacağına vurgu yaptı.

Altın fiyatları hem uluslararası piyasalarda hem yurt içinde, rekor üstüne rekor kırıyor. Güvenli liman talebiyle hızla yükselen ons altın, direnç seviyesi olan 2000 doların üzerine çıktı.

Altın, gün içinde 2.055 dolarlık yeni rekorunu test etti. İç piyasada da dolardaki artışın da etkisiyle gram altın 478 TL'ye yükseldi. Çeyrek altının fiyatı 800 TL’yi aştı. Bu hızlı artışta salgına dair yeni endişeler, teşvikler, düşük faizler ve artan jeopolitik riskler etkili oluyor.

Öte yandan Türk Lirası da dolar ve euro karşısında değer kaybediyor. Gün içinde dolar ve eurodaki yükseliş yüzde 3'ü geçti. Dolar/TL 7 lira eşiğini çoktan aşarken, Euro/TL 9 liraya doğru ilerliyor.

Peki gerek küresel piyasalarda altındaki rekor rallisi gerek iç piyasada ki görünüm nereye evrilecek? Tetikleyici etmenler neler? Değerli metallere yönelik iyimserliğin sonu görünüyor mu? Ekonomist Özlem Derici Şengül, RS FM'de, nedenleri ve sonuçlarıyla piyasalardaki gidişatı değerlendirdi.

‘Pandemide ikinci dalga kaygısı ve jeopolitik riskler altını yukarı taşıyor’

Altın fiyatları yukarı taşıyan temel faktörlere dikkat çeken Özlem Derici Şengül, altının daha yüksek seviyelere taşınıp taşınmayacağında belirleyicinin risklerin ne tarafa evrileceği olduğunu söyledi.

Şengül, altına talebi artıran faktörleri; bol likidite ve parasal genişleme dönemi, ABD-Çin gerilimi gibi yüksek jeopolitik riskler ile pandeminin ikinci dalgaya gitme ihtimali olarak sıraladı.

Önümüzdeki dönemde bu faktörlerde hafifleme görülmesi durumunda altın fiyatlarındaki artış hızının yavaşlayacağını ve belki de durulabileceğini ifade eden Ekonomist Özlem Derici Şengül, "Belki ABD seçimleriyle birlikte Çin ile aralarındaki bu agresif ticaret savaşı durulabilir, bu fiyatlardaki artışı biraz yavaşlatabilir. Aşının bulunması da fiyatlarda yavaşlamayı sağlayabilir" diye konuştu.

‘Enflasyonda eylül, ekim aylarında yükseliş başlar’

Ekonomist Özlem Derici Şengül, kur cephesinde yaşanan tırmanışın enflasyona olası yansımasını da değerlendirdi.

Temmuz ayında beklenenin altında gelen enflasyon rakamını işaret eden Şengül, henüz talep koşullarının enflasyona yardımcı olduğunu, önümüzdeki dönemde ise talep koşulları enflasyonun aleyhine işleyeceğini öngördü.

Şengül, ağustosta da enflasyondaki aşağı yönlü hareketin devam edeceğini ancak eylül-ekim aylarında yeniden yükseliş trendinin başlayacağını söyledi.

‘Dolar kurundaki rekorlar, enflasyonu yukarı taşıyabilir’

Özlem Derici Şengül, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 11.6 olarak açıkladı.

Bu beklentiyi, dolar kurunda 7 lira seviyesini dikkate alarak ortaya koyan ekonomist Özlem Derici Şengül, Dolar/TL'de 7.30'lara doğru hareketin ise tahminleri yukarı taşıyacağı uyarısı yaptı.

Bu talep koşullarıyla kurda daha fazla artışın fiyatları yukarı iterek, ekstra enflasyon doğuracağını belirten Şengül, "Yıl sonunda 7,30'lara doğru hareketler görürsek bu tabii enflasyona, kur geçişkenliğinin oranınca yansıyacaktır. Dolayısıyla yıl sonu beklentilerimizi yüzde 12'nin de üzerine çıkarmamıza neden olur" diye konuştu.