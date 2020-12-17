Merkez'in para ve kur politikasındaki yeni yolu, enflasyonda kalıcı düşüşü getirecek mi?

Merkez Bankası'nın yeni yol haritasını umut verici bulan ekonomist Enver Erkan, sıkı para politikası, şeffaflık ve öngörülebilirlik seçimleriyle doğru yola girildiğini söyledi. Erkan, piyasalara, TCMB'nin bu politika değişikliğine sadık kalacağına dair güven verilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçtiğimiz ay göreve getirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bankanın 2021 Para ve Kur Politikası’nı tanıtan bir sunumla kameraların karşısına geçti.

Ağbal, kamuoyu ile ilk buluşmasında 'enflasyonla mücadelede kararlılık' mesajı verdi.

Para politikasında fiyat istikrarına odaklanacaklarının altını çizen Başkan Ağbal, gerekmesi durumunda daha fazla sıkılaştırma yapılacağını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Ağbal, temel politika aracının repo faizi olacağını aktarırken, daha yoğun iletişim, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yaptı.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Naci Ağbal'ın mesajlarını ve TCMB'nin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını RS FM'de değerlendirdi.

‘Merkez Bankası politikalarını yeniden inşa etme ve güven yükleme döneminde’

Enver Erkan'a göre merkez bankasının girdiği yeni yol umut verici.

Naci Ağbal'ın son mesajları ve kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarını işaret eden Erkan, merkez bankasının hem politikaların yeniden inşa edilmesi hem iletişim anlamında bir güven yüklemesi dönemi içerisinde olduğunu ifade etti.

Enflasyonla mücadele önceliği çerçevesinde basit ve sıkı para politikası uygulanması gerekliliğinin altını çizen Enver Erkan, "Şu aşamada TCMB'nin yeni yönetimi bu doğru yoldan gitme eğilimine sahip. Bundan sonraki süreçte, enflasyonu düşürme anlamında yeterli derecede yüksek sıkılıkta politikaların uygulanacağını düşünüyorum" dedi.

‘Geçmiş dönem para politikaları kredibilite ve güvenilirliğe zarar verdi’

Merkez bankasının güven inşasının zaman alacağını söyleyen ekonomist Enver Erkan, yakın dönemde uygulanan para politikası uygulamalarındaki hatalara dikkati çekti.

Erkan, "Geçmiş dönemlerde alışılagelmiş politikaların çok dışında yollar izlendi. Faiz artırmamak için dolaylı hamleler yapıldı. Bunlar çokta olumlu yönde yansımaları olmayan, durumu daha da bozan, rezervler anlamında bizi daha fazla sıkıntıya sokan, TCMB'nin kredibilitesi ve güvenilirliği anlamında olumsuz etkilere sebep olan politikalardı" değerlendirmesini yaptı.

‘Merkez Bankası doğru yolda’

Naci Ağbal başkanlığındaki yeni dönemde merkez bankasının para politikalarının doğru yola girdiğini ifade eden Enver Erkan, sorunların saptanması ve bu sorunlarla başa çıkılmasında uygulanacak yöntemlerin belirlenmesinin önemine işaret etti.

Erkan, "Bunların açık, belirgin, şeffaf, amaçlarına uygun şekilde uygulanıyor olması ve tabii ki bu alana sadık kalınması önemli. Bunların hepsini sağlayabilirsek daha iyi bir noktaya doğru gelebileceğimizi inanıyorum. Merkez bankası iki ile ikinin toplamının dört ettiğini söyleyecek, beş ettiğini iddia edip bunu kanıtlamaya çalışmayacak, maceraya girmeyecek" diye konuştu.

‘Merkez'in duruş değişikliğinin kalıcı olmasını umuyoruz’

Enver Erkan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın verdiği pozitif mesajlar ve doğru politika seçimlerinin kalıcılığının da oldukça önemli olduğunu söyledi.

"Ekol değişiyor ama şimdi bu duruş değişikliğinin geçici olup olmadığının güveninin verilmesi gerekiyor" diyen Erkan, bu noktada farklı bir merkez bankası gördüğünü kaydetti.

Naci Ağbal'ın yılda dört kez gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu dışında kameraların karşısına çıkmasının önemine vurgu yapan Enver Erkan, TCMB Başkanı'nın ekonomistlerin sorularına da doyurucu yanıtlar verdiğini ifade ederek, "Merkez'in iletişim anlamında çok pozitif noktalara doğru ilerlediğini görüyoruz. Güçlü, şeffaf ve hesapverilebilirlik anlamında bunlar önemli gelişmeler. Kalıcı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

‘Aralıkta 200 baz puanlık faiz artırımı gelir’

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, merkez bankasının 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısında, enflasyondaki yükselişe tepki olarak faiz artıracağını da öngördü.

Erkan, beklentisinin 200 baz puanlık bir faiz artırımı olduğunu söyledi.