Rus turistler geldi, turizmcinin yüzü güldü

Türkiye'de turizm sezonu başladı. Kısıtlamaların kalmasıyla tatilciler sahil kentlerini doldurdu.

Yabancı turistler de ülkelerinin seyahat kısıtlamalarını esnetmesiyle Türkiye tatilleri için yola koyuldu.

Rus turist için beklenen karar 22 Haziran'da çıkmıştı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan uçuş yasağının sona ermesiyle Ruslar, gözde tatil merkezi Antalya'ya gelmeye başladı.

Almanya'nın Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkarmasıyla Alman turistler de rezervasyonlarını yaptı. Turizmcinin gözü şimdi de İngiltere'den gelecek müjdeli haberde.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya'daki son durumu, yabancı turist beklentilerini ve bayram tatili rezervasyonlarını RS FM'e anlattı.

‘Antalya, Rus turist açısından sezona iyi bir başlangıç yaptı’

TÜRSAB Akdeniz bölge temsilcisi Ferit Turgut, sözlerine, turizmcinin Rus turistleri Antalya'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Antalya'da günde 40 uçakla başlayan yolcu trafiğinin bugünlerde günlük 100 uçak bandına çıktığını aktaran Turgut, Rus turist açısından bölgenin güzel bir başlangıç yaptığını söyledi; son rakamları paylaştı:

"Yılın Ocak-Mayıs döneminde Rus ziyaretçi sayısı toplamı 750 bin iken bu rakam haziranda tek başına 750 bin oldu. Haziran ayının son 10 gününde ise bu rakamın neredeyse yüzde 50'sini karşılar bir turist girişi oldu. Hemen her sektörün gelen misafirler ve dövizle birlikte yüzü gülmeye başladı."

‘Yabancı turist hareketliliği temmuz ortasından itibaren artacak’

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, bayram ve sonrası dönem için daha yoğun bir turist trafiği beklediklerini belirterek, "Birçok Rus havayolu şirketi 10 Temmuz'dan ve bayramdan sonra, bulacakları yatak ve yerlerle birlikte, operasyonlarını başlatacak. Muhtemelen 20-25 Temmuz gibi Rus pazarı açısından biraz daha hareketli günler başlar" diye konuştu.

‘Sayı düşse de Antalya'nın yabancı ziyaretçilerinin yüzde 40'ı Rus turist’

Salgın öncesi dönemle, 2021 verilerini kıyaslayan turizmci Ferit Turgut, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının geçmişe oranla düşük olsa da toplam yabancı ziyaretçi içindeki oranını koruduğunu söyledi.

2019'a ait verilere göre Antalya'ya gelen yabancı turistin yüzde 40'ını Rus turistin oluşturduğu bilgisini aktaran Turgut, "Bu yıla bakarsak, sayıdan bağımsız olarak, şu andaki gelişler de yaklaşık yüzde 40'ı oluşturuyor. Balkan komşusu Polonya-Romanya gibi ülkelerden de iyi rezervasyonlar geliyor. Kurban bayramıyla birlikte daha hızlı bir akış olacaktır diye düşünüyoruz. Her gelen döviz, her gelen kazanç şu an hemen herkesi ayakta tutuyor" değerlendirmesini yaptı.

‘Sektör bu sezondan umutlu, Antalya ortalama 8 milyon turist bekliyor’

TÜRSAB Akdeniz bölge temsilcisi Ferit Turgut, turizm sektörünün kayıplarının telafi edilebilirliğine ilişkin değerlendirmesinde ise, "1, sıfırdan daha büyük. Önümüzdeki yıla olumlu bakacak bir atmosferin oluşması bile herkes için olumlu. Henüz önümüzde kasım dönemini de dahil edersek yaklaşık 4 ayımız var. Bu 3.5-4 ayın olumlu olması dahi, 2022 için bize ışık tutacak" dedi.

Ferit Turgut, 2019'da Antalya'nın 16 milyon turist ağırladığını, geçen yıl ise bu sayının 3.5 milyonda kaldığını hatırlatırken, turizmcinin bu yıl için yabancı turist beklentisinin ise 7.5-8.5 milyon düzeyinde olduğunu söyledi.