2018'de 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği 5 yer

Farley'e göre Kuzey Kore, hiç şüphesiz en ciddi kriz noktası. Pyongyang yönetiminin balistik füze geliştirme konusundaki başarısının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin diplomatik deneyimsizliğiyle birleşmesi, olağanüstü tehlikeli bir durum yarattı. Son on yıl içinde çok sayıda nükleer ve füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, ABD'nin baskısına boyun eğecekmiş gibi gözükmüyor.