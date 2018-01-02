Kar kızları ve Noel anneler tüm dünyada güzellikleriyle göz doldurdu

Yılbaşı ve Noel tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında havai fişekler ve ışıkların yanı sıra göz alıcı olan başka şeyler de vardı. Kar kızları ve Noel anneler dünyanın her yerinde güzellikleriyle tüm gözleri üzerlerine topladı.
Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu 'Süper Ay' İstanbul semalarında kendini gösterdi.
Terör örgütü IŞİD tarafından geçen yıl Reina'ya yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkan ve İstanbul'a giden 'Türkiye'nin ilk sondaj gemisi' unvanlı Deepsea Metro-2, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Kuzey Kore'de bir ay önce 29 Kasım’da gerçekleştirilen 'Hwasong-15' adlı kıtalararası balistik füze denemesi şerefine yeni posta pulları basıldı.
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