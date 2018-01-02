Kar kızları ve Noel anneler tüm dünyada güzellikleriyle göz doldurdu

Yılbaşı ve Noel tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında havai fişekler ve ışıkların yanı sıra göz alıcı olan başka şeyler de vardı. Kar kızları ve Noel anneler dünyanın her yerinde güzellikleriyle tüm gözleri üzerlerine topladı.