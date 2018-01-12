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    Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı

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    • Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    • Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    • Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    • Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    • Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    • Urla'da denize fuel-oil sızdı, liman kapatıldı
    © AA/ Göksel Kayseri
    Dün akşam saatlerinde iskelede, deniz üzerinde siyahlıklar gören ve petrol kokusu alan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

    Urla Limanı'ndaki bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirliliği temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı giriş ve çıkışlara kapattı.

    Kirliliğin Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından sızan fuel-oilden kaynaklandığı belirlendi. Temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi.

    Etiketler:
    liman, Urla, İzmir
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