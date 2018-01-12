Denize mazot sızdı, Urla Limanı kapatıldı

Kirliliğin Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından sızan fuel-oilden kaynaklandığı belirlendi. Temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi.
Urla Limanı'ndaki bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirliliği temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı giriş ve çıkışlara kapattı.
Kirliliğin Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi'ne ait olduğu belirtilen bir yakıt tankından sızan fuel-oilden kaynaklandığı belirlendi. Temizleme çalışmalarının bir hafta sürebileceği belirtildi.
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