Ameliyat masasındaki hayvanlar

Sputnik, hayvanlar aleminin irili ufaklı üyelerinin ameliyat masasındaki görüntülerinden bir seçki hazırladı.
Her ameliyat kendi başına karmaşık bir süreç olsa da, kataraktlı bir komodo ejderini ameliyat etmek ya da bir bozayının dişlerini tedavi etmek daha da zorlayıcı olabilir.
Sputnik, hayvanlar aleminin irili ufaklı üyelerinin ameliyat masasındaki görüntülerinden bir seçki hazırladı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında kara kuvvetlerine destek vermek için yaygın olarak kullanılan saldırı uçaklarının yerlerini zaman içinde geliştirilen modern jetlere bırakacağı düşünülürken, son zamanlarda meydana gelen silahlı çatışmalar, bu uçakların çoğu görevi modern ‘kardeşlerinden’ daha etkili bir şekilde yerine getirebildiklerini ortaya koydu.
İstanbul’da, meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından önlem amacıyla kar küreme ve yol tuzlama araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.
Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak denize metreler kala durabildi.
Urla Limanı'ndaki bir yakıt tankından fuel-oil sızması sonucu oluşan kirliliği temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Yakıtın bulunduğu bölgeyi çembere alan ekipler, limanı giriş ve çıkışlara kapattı.
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