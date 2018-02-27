Barbie bebeğe benzemek için her ay bin 400 dolar harcıyor

Çekyalı Barbie’nin ‘güzelleşme yolculuğu’, Sputnik’in galerisinde.
Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan 18 yaşındaki Gabriella Jirackova, Barbie bebeklere benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Her ay estetik operasyonlar için bin 400 dolar harcayan Gabriella, şu an kendini daha çekici bulduğunu ve eskisinden çok daha mutlu olduğunu söylüyor.
Çekyalı Barbie’nin ‘güzelleşme yolculuğu’, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belli oldu. Program kapsamında, yarışmanın kategorilerinde finale kalanlardan geçen yılın en iyi çağdaş fotoğrafları tespit edilip ödüllendiriliyor. Açıklanan final listesinde 2 Türk fotoğrafçı da yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Beyediyesi ekiplerince Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne saksı içerisinde 18 manolya ağacı yerleştirildi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filminde, uzaydan gelen Pertev'in pili bittiğinde imdadına patatesin yetiştiğini belirterek, Yılmaz'ın milyonlara, patatesin ne kadar özel ve önemli bir ürün olduğunu duyurduğunu söyledi.
ABD’li ünlü boksör Mike Tyson, Rusya’nın Yekaterinburg kentini ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir karma dövüş maçı izleyen ve bir dövüş akademisine giden Tyson, Rusya halkı için ‘duyarlı ve nazik’ ifadelerini kullandı.
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