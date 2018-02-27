Barbie bebeğe benzemek için her ay bin 400 dolar harcıyor

Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan 18 yaşındaki Gabriella Jirackova, Barbie bebeklere benzemek için defalarca bıçak altına yattı. Her ay estetik operasyonlar için bin 400 dolar harcayan Gabriella, şu an kendini daha çekici bulduğunu ve eskisinden çok daha mutlu olduğunu söylüyor.