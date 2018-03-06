Kızıl Ordu Korosu, hem Rusça hem Türkçe söyledi

Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.
Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, kuruluşunun 90. yılında İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.
Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kraliyet mensubu Kıpti Kilisesi'ni ziyaret etti.
Rusya’nın Krasnodar bölgesinde bu yıl 5. kez ‘Apoletli Güzellik Yarışması' düzenlendi. Bölgenin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerini hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yetenekleriyle etkilemeye çalıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Mart’ta başkent Moskova'daki Lujniki stadyumunda 130 bin destekçisi ile bir araya geldi. Rus lider, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimlerine 2 hafta kala, ilk ve son mitingini düzenledi.
Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı olan Hisarkaya Köyü (Kelapozreş) tarihi ve doğasıyla göz dolduruyor. Şu ana kadar herhangi bir araştırmaya konu olmayan tarihi köyün Roma döneminden kaldığı belirtiliyor.
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