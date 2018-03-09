Binlerce kadın İstiklal Caddesi'nde yürüdü: 'Sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz'

Her yıl 8 Mart'ta İstanbul’da geleneksel olarak olarak yapılan Feminist Gece Yürüyüşü dün gerçekleşti.
8 Mart Kadınlar Günü'nde İstanbul'da binlerce kadın, bu yıl 16. kez düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’nde bir araya geldi. Yağmur ve soğuk havaya rağmen Beyoğlu'na gelen binlerce kadın, sloganlar, zılgıtlar, düdükler ve halaylar eşliğinde taleplerini dile getirdi.
Her yıl 8 Mart'ta İstanbul’da geleneksel olarak olarak yapılan Feminist Gece Yürüyüşü dün gerçekleşti.
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