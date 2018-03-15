Kapıkule'de 24 kilometrelik TIR kuyruğu

Bulgaristan'ın sınır kapılarındaki sistem güncellemesi nedeniyle hafta başından bu yana Kapıkule'de görülen TIR kuyruğu 24 kilometreyi buldu.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk giderek uzuyor.
Bulgaristan'ın sınır kapılarındaki sistem güncellemesi nedeniyle hafta başından bu yana Kapıkule'de görülen TIR kuyruğu 24 kilometreyi buldu.
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