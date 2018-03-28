Meclis'te down sendromlu gençlerden dans gösterisi

İstanbul Down Sendromu Derneği Dans+1 ekibi, down sendromlu bireyler ve ailelerinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulan Mecliste milletvekillerine dans gösterisi sundu.
Dünyanın en güzel 10 dakikasına tanıklık etmeye var mısınız? Down sendromlu gençlerimiz dans performanslarıyla Meclis'e renk kattı. Bir de not: 4 partinin imzasıyla down sendromlu bireylerin ihtiyaçlarının araştırılması için Meclis'te komisyon kuruldu. pic.twitter.com/zevqhcXI8a— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 27 Mart 2018
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