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    Meclis'te down sendromlu gençlerden dans gösterisi

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    • Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi
    • Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi
    • Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi
    • Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi
    • Mecliste down sendromlu gençlerden dans gösterisi
    © AA/
    TBMM Genel Kurulu'nda araştırma komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşime yarım saat ara vererek, milletvekilleri ve bakanları, gösteriyi izlemek üzere Mermerli Salon'a davet etti.

    Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

    İstanbul Down Sendromu Derneği Dans+1 ekibi, down sendromlu bireyler ve ailelerinin sorunlarının belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulan Mecliste milletvekillerine dans gösterisi sundu. 

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    Etiketler:
    Down sendromu, TBMM, Yaşar Tüzün, Türkiye
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