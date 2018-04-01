Ermenistan'da ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı

29 ile 31 Mart tarihleri arasında gekçekleştirilen fuara, Rusya, Fransa, Çin de dahil 14 ülkeden 60 şirket katıldı.
ArmHiTec 2018 Fuarı'nda sergilenen silah ve askeri teçhizatlar Sputnik'in galerisinde.
Bu yıl 2.si düzenlenen ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden çok sayıda ülkeden şirket, ürünlerini ziyaretçilerin dikkatine sundu.
29 ile 31 Mart tarihleri arasında gekçekleştirilen fuara, Rusya, Fransa, Çin de dahil 14 ülkeden 60 şirket katıldı.
ArmHiTec 2018 Fuarı'nda sergilenen silah ve askeri teçhizatlar Sputnik'in galerisinde.
Van'da bu yıl 3.sü düzenlenen 'Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda en güzel kedi seçildi. Biri mavi bir sarı renkli gözleriyle insanların dikkatini çeken Van kedileri, nevruz tatili için kente gelen İranlı turistlerin de ilgi odağı oldu.
Rusya’nın en büyüğü Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel dağ festivalinin 3. gününde mayo ve bikini giyen yaklaşık bin 800 cesur kayakçı, Roza Hutor kayak tesisinin bulunduğu dağdan snowboard ve kayaklarla iniş yaptı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 31 Mart’ta düzenlenecek Miss Kazakistan 2018 (Kazakistan Güzeli) Yarışması’nın finalinde ülkenin dört bir yandan gelen, yerel güzellik yarışmalarını kazanan toplam 30 güzel podyuma çıkmaya hazırlanıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası kapsamındaki gösteri maçında forma giydi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan gösteri maçında Bakan Bak'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya da yer aldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)