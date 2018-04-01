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    Ermenistan'da ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı

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    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec 2018
    • ArmHiTec 2018
    • ArmHiTec 2018
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    • ArmHiTec-2018 fuarı
    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
    ArmHiTec-2018 fuarı açılışı sırasında düzenlenen gösteriye katılan Ermeni asker.

    Bu yıl 2.si düzenlenen ArmHiTec 2018 Uluslararası Silah ve Savunma Teknolojileri Fuarı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden çok sayıda ülkeden şirket, ürünlerini ziyaretçilerin dikkatine sundu.

    29 ile 31 Mart tarihleri arasında gekçekleştirilen fuara, Rusya, Fransa, Çin de dahil 14 ülkeden 60 şirket katıldı.

    ArmHiTec 2018 Fuarı'nda sergilenen silah ve askeri teçhizatlar Sputnik'in galerisinde.

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    Etiketler:
    fuar, savunma, ordu, ArmHiTec 2018, Erivan, Ermenistan
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