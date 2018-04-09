Donmuş Baykal Gölü’nden göz alıcı kareler

Rus fotoğrafçı Kristina Mekeeva da çektiği muhteşem donmuş Baykal manzaralarını Insragram sayfasında paylaştı. Doğa harikası olan Baykal Gölü’nün inanılmaz görüntüleri, Sputnik’in derlediği seçkide.
Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı suyun rezervuarı olarak anılan tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğu ilgisini çekiyor.
Rus fotoğrafçı Kristina Mekeeva da çektiği muhteşem donmuş Baykal manzaralarını Insragram sayfasında paylaştı. Doğa harikası olan Baykal Gölü’nün inanılmaz görüntüleri, Sputnik’in derlediği seçkide.
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