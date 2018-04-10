112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu

Japonya'da 112 yaşındaki Masazo Nonaka, dünyanın en yaşlı erkeği ilan edildi.
Guinness Dünya Rekorları, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı erkeği kabul etti.
Japonya'da 112 yaşındaki Masazo Nonaka, dünyanın en yaşlı erkeği ilan edildi.
Doğu Sibirya'nın güneyinde yer alan, dünyanın en derin ve en büyük tatlı suyun rezervuarı olarak anılan tektonik Baykal Gölü, yılın tüm mevsimlerinde gezgin ve fotoğrafçıların yoğu ilgisini çekiyor.
Güzellikleriyle öne çıkan ve dünyanın dört bir yerinden milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Avrupa şehirlerinin çirkin, hatta korkutucu bir yüzü de var.
Irak’ın Musul kentinin 30 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Maklub Dağı`nda her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen geleneksel Kürt kültür festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya’ya bağlı Kafkasya cumhuriyetleriden Kuzey Osetya, doğal güzellikleri, mimari anıtları ve pitoresk doğasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
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