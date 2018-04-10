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    112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu

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    • 112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    • 112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    • 112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    • 112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    • 112 yaşındaki Japon en yaşlı erkek oldu
    © REUTERS/ Mandatory credit Kyodo
    Kyodo ajansının haberine göre, Aşoro'da 25 Temmuz 1905'te dünyaya gelen Nonaka'yı ailesiyle yaşadığı Hokkaido'daki evinde ziyaret eden Guinness Dünya Rekorları yetkilisi, 'dünyanın en yaşlı erkeği belgesini' verdi.

    Guinness Dünya Rekorları, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı erkeği kabul etti.

    Japonya'da 112 yaşındaki Masazo Nonaka, dünyanın en yaşlı erkeği ilan edildi.

    Etiketler:
    en yaşlı erkek, Masazo Nonaka
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