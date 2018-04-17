Evsizler Hareketi 'ilk kez bir yeri sahibinin izniyle işgal etti'

Evsizler Hareketinin yaklaşık 100 üyesi, devlete ait petrol şirketi Petrobras ile ilgili yolsuzluk skandalının merkezindeki OAS inşaat şirket tarafından Lula'ya rüşvet olarak verildiği ileri sürülen Garuja kentindeki apartman dairesinde eylem yaptı.