Evsizler Hareketi 'ilk kez bir yeri sahibinin izniyle işgal etti'

Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek veren 'Evsizler Hareketi' üyeleri, Lula'nın oturduğu apartmanda eylem düzenledi.
Ermenistan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, başkent Erivan’ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı.
Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinde yer alan Şeregeş tatil kasabası her yıl ülkenin çeşitli köşelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin tutkunlarını ‘Grelka Fest’ isimli etkinlikle bir araya getiriyor.
Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Miss Rusya 2018 (Rusya Güzeli) yarışmasının finalinde ülkenin en güzel kızı seçildi. Tacın sahibi Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden 18 yaşındaki Yuliya Polyaçihina oldu. Polyaçihina, bu yıl ülkesini dünya ve kainat güzeli yarışmalarında temsil edecek.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesiyle camiye çevrilip Anadolu'da ilk fetih namazının kılındığı Büyük Katedral, restore edilip gelecek nesillere aktarılacak.
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