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    Evsizler Hareketi 'ilk kez bir yeri sahibinin izniyle işgal etti'

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    • Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem
    • Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem
    • Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem
    • Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem
    • Brezilya'da eski Devlet Başkanı Lula'nın apartman dairesinde eylem
    © REUTERS / Paulo Whitaker
    Evsizler Hareketinin yaklaşık 100 üyesi, devlete ait petrol şirketi Petrobras ile ilgili yolsuzluk skandalının merkezindeki OAS inşaat şirket tarafından Lula'ya rüşvet olarak verildiği ileri sürülen Garuja kentindeki apartman dairesinde eylem yaptı.

    Brezilya'da yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya destek veren 'Evsizler Hareketi' üyeleri, Lula'nın oturduğu apartmanda eylem düzenledi.

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    Etiketler:
    Evsizler Hareketi, Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya
    Topluluk kurallarıTartışma
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