Eurasia Airshow Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergilenen hava araçları

Eurasia Airshow'da sergilenen bazı hava araçları, Sputnik'in galerisinde.
Antalya'da düzenlenen ve havacılık sanayii uzmanları ve şirketleri bir araya getiren Eurasia Airshow Uluslararası Havacılık Fuarı'nın 2. günü sona eriyor.
Eurasia Airshow'da sergilenen bazı hava araçları, Sputnik'in galerisinde.
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Çernobil şehrinden 15 kilometre uzaklığında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986 tarihinde, hasar ve sonuçlar bakımından 20. yüzyılın en büyük teknojenik felaketi meydana geldi. Çernobil Nükleer Santral ve Pripyat şehrinden görüntüler Sputnik'in galerisinde.
İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, bugünkü basın toplantısı sırasında ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye fırlatılan füzelerin kalıntılarını sergiledi.
‘Rusya Güzellik Yarışması 2018’ 24 Nisan’da Moskova’da tamamlandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)