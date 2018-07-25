Kuşbakışı görünümünden Moskova

Kremlin, Moskova Nehri, ‘Moskova-City’ iş kompleksi ve başkentin diğer tanınmış sembolerinin havadan görüntüleri Sputnik’in hazırladığı galeride.
Sputnik'in foto muhabirleri, Rusya'nın başkenti Moskova’yı yüksekten görüntülediler.
Kremlin, Moskova Nehri, ‘Moskova-City’ iş kompleksi ve başkentin diğer tanınmış sembolerinin havadan görüntüleri Sputnik’in hazırladığı galeride.
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi.
Uluslararası astronomik fotoğraf yarışması ‘Insight Astronomy Photographer of the Year 2018’in kısa listesini yayınladı.
Pazartesi günü Yunanistan'da, özellikle Atina'ya bağlı Attika bölgesinde büyük çaplı yangınlar çıktı. Son verilere göre 74 kişi öldü. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. Son günlerde, ülkede sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Pazartesi günü rüzgarın da etkisiyle yangınlar itfayecilerin başedemediği düzeye ulaşarak kontrolden çıktı.
Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 16. etabı çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Sporcuların geçiş güzergâhı üzerine saman balyalarından yığınak yapan çiftçiler, polisin sert müdahalesi ardından dağıtıldılar.
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