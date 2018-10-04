Kısa boylu olmalarına rağmen üne kavuşmayı başaran yıldızlar

Kısa boylu yıldız kadınlar, Sputnik’in galerisinde.
Boy kısalığı insanların en büyük komplekslerinden biri olabilir. Kısa boylarını güzelliği ve çekiciliğinin önünde en büyük engel olarak görenler var. Ancak dünya çapında üne kavuşmayı başaran ve güzelliğiyle akılları alan bazı ünlü kadınların gerçek boyları, bu görüşün ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor.
Kısa boylu yıldız kadınlar, Sputnik’in galerisinde.
İstanbullu fotoğraf sanatçısı Mustafa Dedeoğlu'nun Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde fotoğraf sergisi açıldı. Kentteki Makarenko Kütüphanesi'nde açılan sergi 21 Ekim’e kadar devam edecek.
Diyarbakır ve Mardin’in köy ve mezralarında Sonbahar’ın gelişi ile birlikte bağbozumu başladı. Yoğun mesai harcayarak bağlardan üzüm toplayan köylüler, üzüm suyu olarak tabir edilen şireden pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk yapıyor.
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Miss & Mister Planet Uluslararası Güzellik Yarışması’nın finali düzenlendi. 35 ülkeden bölgesel yarışmaları kazanan güzel ve yakışıklı yarışmacıların katıldığı yarışmanın jürisinde farklı ülkelerden 25 kişi yer aldı.
Doğa harikası plajlar, bazen göründüğü kadar masum ve huzurlu olmayabiliyor. Kartpostal tadında karelere konu olan plajlar, köpekbalıkları, zehirli deniz canlıları ve ölümcül yılanlarıyla tatil hayallerini kabusa çevirebiliyor.
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