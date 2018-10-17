2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları açıklandı

95 farklı ülkeden 45 binden fazla çalışma arasından seçilen etkileyici, güzel ve çarpıcı görüntülerden oluşan bu fotoğraf yarışması, sadece güzel fotoğrafların bir seçkisinden ibaret değil. Aynı zamanda hayvan dünyasına yönelik mevcut tehditler hakkında farkındalık yaratma amacı da üstleniyor. Yarışmaya katılan çalışmalar orijinallik, yaratıcılık ve teknik başarı alanında değerlendirildi. Farklı kategorilerde birinciliğe layık görülen fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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