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22:22 17 Ekim 2018
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    2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları açıklandı

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    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    • Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    2018 Yılının Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın Baş Ödülünü'nü kazanan Hollandalı fotoğrafçı Marsel van Oosten'in 'Altın Çift' isimli çalışması.

    Londra Doğal Tarih Müzesi tarafından bu yıl 54. kez düzenlenen 'Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı' yarışmasının kazananları belli oldu.

    95 farklı ülkeden 45 binden fazla çalışma arasından seçilen etkileyici, güzel ve çarpıcı görüntülerden oluşan bu fotoğraf yarışması, sadece güzel fotoğrafların bir seçkisinden ibaret değil. Aynı zamanda hayvan dünyasına yönelik mevcut tehditler hakkında farkındalık yaratma amacı da üstleniyor. Yarışmaya katılan çalışmalar orijinallik, yaratıcılık ve teknik başarı alanında değerlendirildi.  Farklı kategorilerde birinciliğe layık görülen fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.

    Etiketler:
    Fotoğraf yarışması, Vahşi yaşam
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