Bir redd-i aşk destanının tanığı: Zembilfroş Burcu

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi, tarihi ve destanları ile dikkat çekiyor. Surlarla çevrili kalesi ve burçlarıyla yüksekliği 25 metreyi geçen ve dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale olan Silvan Kalesi, aynı zamanda bir redd-i aşk destanın da tanığı olarak günümüze kadar gelmiş.