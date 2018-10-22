Efsanevi Kafkas Sıradağları'nın başladığı yer: Adıgey Cumhuriyeti

Doğal güzellikleriyle nefes kesen Adıgey Cumhuryeti’nin manzaraları, Sputnik’in galerisinde.
Geniş Rusya coğrafyasının güneyinde Krasnodar bölge sınırları içinde bulunan Adıgey Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya’nın coğrafi ve siyasi anlamda belki de en ilginç bölgelerinden biri. Efsanevi Kafkas Sıradağları’nın başladığı Adıgey, dünya doğa mirası listesinde yer alıyor.
Doğal güzellikleriyle nefes kesen Adıgey Cumhuryeti’nin manzaraları, Sputnik’in galerisinde.
ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesi, hayvanların rutin sağlık kontrolleri sırasında çekilen X-Ray görüntülerini paylaştı.
Hong Kong, Macau ve Çin anakarasını (Zhuhai şehri) birbirine bağlayacak olan ve dünyanın deniz üzerine inşa edilen en uzun köprüsü olma unvanına sahip Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü'nün bu hafta içerisinde açılışının gerçekleştirileceği belirtildi.
Her yıl ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan Uluslararası Arkeoloji Günü, bu yıl 20 Ekim’de dünya genelinde kutlanıyor. Arkeolojik keşifler geçmişe ışık tutmamıza yardım ediyor. Günümüzü ve geleceğimizi daha iyi anlamamızı sağlayan arkeolojik çalışmaların bazıları var ki adeta dünyaya damgasını vurdu.
Chili haber portalında binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan ‘Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri’ sıralaması yayımlandı. Kadın karakterler arasında Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft karakteri birincilik kazanırken, en seksi erkek karakter olarak Daniel Craig'in hayat verdiği James Bond seçildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)