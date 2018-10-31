Dünyanın dört bir yanından gezginlerin çektiği en iyi fotoğraflar

Yarışmada birincilik kazanan dünyanın dört bir yanından gezginlerin en iyi çalışmalarından bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) jürisi, bu yılın kazananlarını açıkladı. Yüzlerce ülkeden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gönderdiği on binlerce fotoğraf, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödülller için yarıştı.
Yarışmada birincilik kazanan dünyanın dört bir yanından gezginlerin en iyi çalışmalarından bazıları, Sputnik’in seçkisinde.
Geçtiğimiz Ekim ayı, uzay teleskopları tarafından elde edilen gök cisimlerinin görüntüleri açısından zengin oldu.
Apple dün gece gerçekleşen yeni iPad ve Macbook tanıtımının ardından halihazırda Türkiye’de satılmakta olan modellerinin fiyatlarına indirim yaptı.
Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in dünyanın en uzun heykelleri arasına giren bronz heykelinin açılışı yapıldı.
Önümüzdeki yüzyılda deniz suyu seviyelerinin 50 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Muson rüzgârları, buzulların erimesi, okyanuslardaki asitleşme ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin kaçınılmaz bazı sonuçları, gezegenimizi dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor.Bu değişim dünyanın en büyüleyici bazı turistik bölgelerinin sonunu getirecek.
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