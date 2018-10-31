Dünyanın dört bir yanından gezginlerin çektiği en iyi fotoğraflar

Önümüzdeki yüzyılda deniz suyu seviyelerinin 50 santimetreden fazla yükselmesi bekleniyor. Muson rüzgârları, buzulların erimesi, okyanuslardaki asitleşme ve çölleşme gibi iklim değişikliğinin kaçınılmaz bazı sonuçları, gezegenimizi dönüşü olmayan bir felakete sürüklüyor.Bu değişim dünyanın en büyüleyici bazı turistik bölgelerinin sonunu getirecek.