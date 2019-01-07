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    76. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu: Gecenin en fazla ödül alan filmi Green Book

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    • Mısır asıllı ABD'li oyuncu Rami Malek
    • Glenn Close
    • Roma'nın yönetmeni, yazarı ve editörü Alfonso Cuaron, En İyi Yönetmen seçildi.
    • En İyi Senaryo ödülünü kazanan Green Book filminin kadrosu sahne arkasında poz verdi.
    • Lady Gaga, Mark Ronson
    • En İyi TV dizisi (Drama): The Americans
    • Richard Madden
    • En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    Bohemian Rhapsody filminde canlandırdığı Freddie Mercury karekteri performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Rami Malek.

    Los Angeles'ta düzenlenen 76. Altın Küre ödülleri töreninde Green Book (Yeşil Rehber) 3 dalda ödül kazanarak gecenin en fazla ödül alan filmi oldu.

    Her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

    Televizyon ve sinemanın iki ayrı kategori olarak ele alındığı Altın Küre ödüllerine Green Book (Yeşil Rehber) damga vurdu. Film, en iyi müzikal/komedi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

    Green Book'u geceden ikişer ödülle ayrılan, Bohemian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.

    Ödüle layık görülen filmler şöyle:

    En İyi Film (Drama): Bohemian Rhapsody

    En İyi Film (Müzikal/Komedi): Green Book

    En İyi Film (Animasyon): Spider-Man: Into the Spider-Verse

    En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Rami Malek, Bohemian Rhapsody

    En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Glenn Close, The Wife

    En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Christian Bale, Vice

    En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Olivia Colman, The Favourite

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

    En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

    En İyi Senaryo: Green Book

    En İyi Film Müziği: Shallow — A Star is Born (Lady Gaga, Mark Ronson)

    En İyi Yabancı Film: Roma

    Televizyon dalında ödül alanlar ise şöyle sıralandı:

    En İyi TV dizisi (Drama): The Americans

    En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): The Kominsky Method

    En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

    En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Michael Douglas, The Kominsky Method

    En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

    En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Richard Madden, Bodyguard

    En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Sandra Oh, Killing Eve

    En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Darren Criss — The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Patricia Arquette — Escape at Dannemora

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Ben Whishaw — A Very English Scandal

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Patricia Clarkson — Sharp Objects

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    Etiketler:
    Green Book, Spider-Man, Bohemian Rhapsody, Hollywood Yabancı Basın Birliği, Glenn Close, Rami Malek, Hollywood
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