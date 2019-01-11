Türkiye’nin ilk e-spor merkezi açıldı

Türkiye'de e-spora ve e-sporculara en çok yatırım yapan kurumlardan biri olan InGame Group, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı e-spor merkezi olduğu belirtilen 'Nonstop Zula Espor Merkezi'nin açılışını İstanbul Demirören İstiklal'de yaptı. E-spor profesyonellerinin, e-spor alanında kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerin, Zula tutkunlarının, kısaca Türk e-sporunun yeni adreslerinden olacak 'Nonstop Zula Espor Merkezi', e-sporun bugününe ve geleceğine yönelik tüm unsurları tek bir çatı altında buluşturuyor.
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