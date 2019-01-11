Türkiye’nin ilk e-spor merkezi açıldı

Merkez hakkında bilgi veren InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp, ''Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir tesis. Merkezimiz normal oyunseverlerin ve e-sporcuların, gerek oyun oynayabileceği, gerek yeni Zula versiyonunu tüketebileceği gerekse profesyonel anlamda idman yapıp maçlar yapabileceği bir turnuva alanı. Bu tesisi planlarken yaklaşık 1 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Türk oyunsever ile Türk e-spor oyuncusunun en iyi şekilde kendini geliştirebileceği, en iyi şekilde gün içinde vakit geçirip idman yapabileceği bir tesis olarak planladık. İlk örnek olduğu için açıkçası gururluyuz. Türk firması olarak omuzlarımızdaki sorumluluk daha fazla. Türk gencinin en iyi şekilde gelişmesi, Türkiye'de ve yurtdışında başarılar elde etmesi bizim için çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu tesisi açtığımız için çok mutluyuz” dedi.