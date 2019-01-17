Zeytin kadar küçük karpuz üretti

Antalya'da mini sebzeler, yenilebilir çiçekler, mikro filizler ve taze baharat gibi özel ürünler üreten firma, karpuzun da minyatürünü üretti. Ağırlıkları 5 gram civarındaki karpuzlar, 150-200 gramlık paketlerde satışa sunuluyor.
ABD’nin New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin üzerinde yer alan eski bir köprü olan Tappan Zee, kontrollü şekilde yıkıldı. Köprünün dinamitle yıktırılması süreci, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
National Geographic, Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler kitabında Türkiye'den Ayasofya, Mardin, Göbeklitepe, Sümela Manastırı, Mısır Çarşısı ve Kapadokya Argos Oteli'ni listeye aldı.
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.
Çin'in başkenti Pekin'de öfkesini atmak isteyenler için 'öfke odası' adı verilen bir mekan açıldı. Öfke odası, müşterilerine günlük hayatın yarattığı stres ve baskıdan kurtulabilmeleri için özgürce vurup parçalama deneyimi sunuyor.
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