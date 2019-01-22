Rusya ile Japonya arasında anlaşmazlığa neden olan Kuril Adaları

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.
Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.
Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.
Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşir, Şikotan ve Habomai adalarından oluşan Kuril Adaları’nın manzaraları, Sputnik'in galerisinde.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)