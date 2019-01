'The Art of Building' uluslararası mimarı fotoğraf yarışmasının jürisi, bu yılın kazananlarını belirledi. Dereceye girenler arasında profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra, cep telefonuyla çekim yapan amatörler de yer alıyor.

İngiltere'de bulunan Chartered Institute of Building (CIOB) tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen The Art of Building fotoğraf yarışması, yapıların yaratıcılık ve güzelliklerini sergilemeyi amaçlıyor. Her yıl, dünyanın birçok ülkesinden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Yılın Fotoğrafçısı ünvanını kazanabilmek için yarışmaya katılmaya teşvik ediliyorlar. Bu yılki yarışmada dereceye giren çalışmalardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.