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    2019 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi

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    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    • 2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    2019 Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması'nın Batıklar kategorisinde Yüksek Övgüye layık görülen ABD'li fotoğrafçı Ken Kiefer'in çalışması.

    Dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları belli oldu.

    1965 yılından beri her yıl İngiltere’de düzenlenen Sualtı Fotoğrafçılığı ödülleri düzenlendiği ilk yıllardan itibaren birbirinden yetenekli fotoğrafçıların sualtı dünyasının keşfedilmemiş hikayesine yolculuğuyla meraklılarını buluşturuyor.

    Dünyanın onlarca ülkesinden 5 binden fazla fotoğrafçının katıldığı organizasyonda 14 farklı kategoride juri tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2019 yılının en iyileri belirlendi. Sputnik, bu yılki yarışmada ödül kazanan ve övgülere layık görülen  fotoğraflardan bazılarını bir galeride topladı.

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    Etiketler:
    fotoğrafçılık, Fotoğraf yarışması, sanat, Sualtı fotoğrafçısı
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    2019'un en iyi su altı fotoğrafları
    2019 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi
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