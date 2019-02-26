2019 yılının en iyi su altı fotoğrafları seçildi

Dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları belli oldu.

1965 yılından beri her yıl İngiltere’de düzenlenen Sualtı Fotoğrafçılığı ödülleri düzenlendiği ilk yıllardan itibaren birbirinden yetenekli fotoğrafçıların sualtı dünyasının keşfedilmemiş hikayesine yolculuğuyla meraklılarını buluşturuyor.

Dünyanın onlarca ülkesinden 5 binden fazla fotoğrafçının katıldığı organizasyonda 14 farklı kategoride juri tarafından yapılan değerlendirme sonucu 2019 yılının en iyileri belirlendi. Sputnik, bu yılki yarışmada ödül kazanan ve övgülere layık görülen fotoğraflardan bazılarını bir galeride topladı.