İtalya'da Portakal Savaşları renkli görüntülere sahne oldu

İtalya'nın Ivrea kenti her yıl olduğu gibi bu yıl da ev sahipliği yaptığı Portakal Savaşları'nda renkli görüntülere sahne oldu.
Rusya'da 40 günlük Büyük Oruç öncesinde baharın gelişinin kutlandığı Maslenitsa bayramı haftası başladı. Bir hafta sürecek bayram boyunca krepler yenilecek, oyunlar oynanacak, korkuluk yakılacak.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde dünyanın en meşhur karnavalı başladı.
ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.
Finlandiya’nın Lapland bölgesinin başkenti olarak bilinen Rovaniemi kentinde güzelliğiyle baş döndüren kutup ışıkları görüntülendi.
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