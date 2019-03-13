Bişkek'te yapılan 40 Kız yarışmasından renkli kareler

Amacı Kırgız halkının geleneklerini tanıtmak olduğu belirtilen yarışmadan ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 40 Kız yarışması düzenlendi. Ülkenin 40 bölgesinden katılımcıların gerek doğal güzellikleri, gerekse milli mutfak yemekleri pişirme ve okçuluk yeteneklerini sergiledi.
Amacı Kırgız halkının geleneklerini tanıtmak olduğu belirtilen yarışmadan ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen Moda Haftası etkinliği, ülkenin önde gelen ve genç yetenekli moda tasarımcılarını bir araya getirdi.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Yunanistan'ın Galaksidi kentinde, karnaval etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi geleneksel un savaşına katıldı.
Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Sporcuların hazırlama süreci, Moskova bölgesinde bulunan ve Rus Milli Takımlarının antrenman yaptığı kampta gerçekleştiriliyor.
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