Azerbaycan’ın en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği adayları kamuoyuna tanıtıldı

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019 Güzellik Yarışması’nın katılımcılarının kamuoyuna tanıtımı yapıldı. Finali Hazıran’da düzenlenecek yarışmada ülkenin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği unvanları için 14’er aday yarışacak.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikten kareler, Sputnik’in galerisinde.
Gezici Araştırma Şirketi, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Diyarbakır’da yüzbinlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlandı. Yöresel kıyafetlerle renkli görüntülerin oluştuğu kutlamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan açlık grevlerine dikkat çekerek “Artık duyun bu çığlığı” dedi.
Mersin'de HDP tarafından düzenlenen Nevruz mitinginde Türk bayrağı da açıldı. Mitingde konuşan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, aday çıkartmadıkları yerlerde demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy vereceklerini belirterek, "Bütün çabamız bu iktidarı indirmektir" dedi.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenecek Rusya Güzeli 2019 (Miss Russia) Yarışması finali için hazırlıklar başkent Moskova’da başladı.
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