Azerbaycan’ın en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği adayları kamuoyuna tanıtıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019 Güzellik Yarışması’nın katılımcılarının kamuoyuna tanıtımı yapıldı. Finali Hazıran’da düzenlenecek yarışmada ülkenin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği unvanları için 14’er aday yarışacak.