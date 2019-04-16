Sibirya’da mayolu kayak heyecanı

Festival kapsamında binden fazla kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi. Güzel havasıyla bölgeye renk katan etkinlikten ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın Batı Sibirya bölgesinde yer alan Şeregeş tatil kasabası geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülkenin çeşitli bölgelerinden tatil, kış sporları ve adrenalin severleri bir araya getirdi.
Festival kapsamında binden fazla kayak ve snowboard sever, bikini ve mayolarıyla kasabadaki Zelyonaya Dağı’ndan toplu iniş gerçekleştirdi. Güzel havasıyla bölgeye renk katan etkinlikten ilginç kareler, Sputnik’in galerisinde.
8. sezonuyla ekranlara gelen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin çekimleri dünyanın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin çekimleri, ABD, İskoçya, Kuzey İrlanda, İzlanda, Hırvatistan, Fas, İspanya ve Malta olmak üzere 8 farklı ülkede yapılıyor.
Osmaniyeli Mami Emen arkadaşıyla birlikte 1978 model Renault 12 Toros marka otomobili ortadan ikiye bölüp demir profillerle uzatarak limuzine çevirip düğünü için gelin arabası yaptı.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı (2019 World Press Photo) Yarışması'nın kazananları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açıklandı.
Bu yılki Miss Russia unvanının kazananı Rusya’nın Rostov bölgesindeki Azov kentinden katılan Alina Sanko oldu.
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